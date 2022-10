As Air Jordan XXXI encarnam o espírito das Air Jordan I. Durante três décadas de desenvolvimento, as Air Jordan XXXI estão equipadas com o inovador amortecimento Zoom Air e a tecnologia FlightSpeed. O sistema de amortecimento evoluído conjuga-se com uma parte superior em Flyweave flexível e um calcanhar em pele de alta qualidade para proporcionar conforto e suporte em todas as condições. As Air Jordan XXXI chegam com um esquema de cores inspirado em Chicago, recordando o início da carreira de MJ na liga.