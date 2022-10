As Air Jordan XXXI representam mais de três décadas de inovação Air Jordan. O design de desempenho inovador está equipado com amortecimento Zoom Air e tecnologia FlightSpeed. A inovação conjuga-se com uma parte superior em Flyweave flexível e um calcanhar em pele de alta qualidade para proporcionar amortecimento e suporte em todas as condições. No seu mais recente lançamento, as Air Jordan XXXI remontam aos dias de glória com uma paleta de cores clássica em "Preto Toe".