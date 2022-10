Desde o início, o MJ tornou-se um embaixador internacional do basquetebol. Esteve presente no estrangeiro várias vezes para ajudar a elevar a imagem da modalidade. No entanto, uma das suas presenças mais notáveis decorreu em casa, durante um evento de caridade em 1988. O MJ destacou-se e o melhor da liga levou o público de LA ao rubro com 48 minutos de puro jogo ofensivo. As duas equipas encheram o marcador até aos 200 pontos, levando-o ao limite. O MJ, que deu um espetáculo de afundanços no intervalo, superou todos os marcadores com 54 pontos. Estas Air Jordan III apresentam as mesmas cores que o MJ usou nessa noite mágica. Contam com pele de qualidade superior e uma cópia da assinatura do MJ na língua. Como homenagem à sua influência no mundo inteiro, as sapatilhas são fornecidas numa caixa especial, concebida para ter o aspeto de um passaporte e com um papel de embrulho que remete para as suas viagens pelo mundo.