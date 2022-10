Com uma parte superior em pele genuína original, estas Air Jordan 3 apresentam um estampado de elefante com acabamento em ganga em bruto e inspirado no Japão no calcanhar, na biqueira e no reforço dos ilhós. O modelo inclui uma presilha do calcanhar translúcida com as marcas Nike Air e Jumpman. Chega numa embalagem especial com estampado de elefante em ganga.