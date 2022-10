224,99 €

Para a sua terceira colaboração retro com a marca Jordan, a A Ma Maniére de James Whitner apresenta a sua abordagem de inspiração luxuosa das Air Jordan 2. Na altura, as AJ2 originais foram concebidas com uma maior sensação de luxo. Fabricadas em Itália, contavam com pele de lagarto sintética, linhas elegantes e, celebremente, não tinham Swoosh. No entanto, nos 35 anos desde o lançamento das AJ2, a nossa noção coletiva de luxo viu-se expandida. Inspiradas na "Leveza", um compromisso com a grandeza e a excelência para motivar comunidades de todo o mundo e abordar a importância da união e da humanidade, a A Ma Maniére desenvolveu uma nova linguagem de design, caraterizada pela liberdade nos adornos, ao mesmo tempo que inova a herança elegante da silhueta.

Substituindo a parte superior em pele premium e pele de lagarto sintética por uma camurça integral em Sail, a A Ma Maniére adornou as AJ2 com um estilo vintage com um toque de luxo moderno. Aquele estampado de pele de lagarto das originais? Agora está texturizado na sola intermédia em preto.

Dando destaque a esta versão, os toques poderosos em borgonha representam a realeza, um tom evidente a adotar quando se trata de Sua Leveza, para uma justaposição profunda e prestigiosa de cor. Completando o estilo com um gosto arrojado e majestoso, o posicionamento da marca "Maniére" domina o calcanhar nesta colaboração AJ2 especial.

SKU: DO7216-100