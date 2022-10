Em 2003, o MJ somou os seus últimos minutos em campo. As sapatilhas Air Jordan XVIII foram o último modelo que usou da sua linha de assinatura. Numa tradição que remontava aos primórdios, as sapatilhas contavam com fabrico requintado e ostentavam a sua inspiração em carros desportivos no revestimento. Estão agora de volta com um estilo a condizer com a realeza do Jordan com camurça de luxo e as cores dos Chicago.