A silhueta única e os blocos de cor arrojados fazem com que as Air Jordan 12 se destaquem entre os modelos de assinatura do MJ. No entanto, o design é mais do que apenas estética. Os materiais premium e o resguardo alto fazem deste modelo uma das criações mais duradouras de Tinker Hatfield. Mais de duas décadas após a sua estreia, o look intemporal está de regresso com tons ousados e um acabamento em nobuck. A parte superior tonal em pele preta contrasta com os apontamentos brilhantes em dourado University no resguardo, na sola exterior e no calcanhar para criar um estilo elegante.