Um eterno líder da liga a nível de roubos de bola e assistências, a genialidade do Chris Paul brilha ainda mais do que as estatísticas. Poucos conseguem igualar a sua visão do campo, o seu QI de basquetebol e o seu espírito competitivo. Contudo, o seu percurso até à grandeza não foi fácil. Nos campos da escola secundária, o base All-Star ouviu de tudo, desde que era demasiado baixo a demasiado lento, mas continuou a lutar. Com as cores da sua escola secundária e o detalhe "Class of 2003" na palmilha, as mais recentes Air Jordan XII celebram o trabalho árduo que o CP3 desenvolveu quando mais ninguém prestava atenção.