Originalmente lançadas em 1997, as Air Jordan 12 "Playoffs" foram usadas pelo MJ durante alguns dos seus maiores momentos rumo ao título da mesma época. Lembras-te do seu lançamento vitorioso no jogo 1 das finais ou dos 39 pontos que marcou e que garantiram a vitória no jogo 6 do campeonato? Tudo isto está enraizado na história desta versão lendária das Air Jordan 12. Para completar a parte superior em pele polida, a presilha do calcanhar bordada atrás exibe uma mensagem definitiva para todos os que usarem este estilo da marca Jordan adorado: "Quality Inspired By The Greatest Player Ever" (Qualidade inspirada no melhor jogador de sempre).

SKU: CT8013-006