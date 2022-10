A silhueta única e os blocos de cor arrojados fazem com que as Air Jordan 12 se destaquem entre os modelos de assinatura do MJ. No entanto, o design não é apenas estética. Os materiais premium e o resguardo alto fazem deste modelo uma das criações mais duradouras de Tinker Hatfield. Esta edição de perfil baixo conta com uma paleta simples de branco e Lagoon Pulse inspirada na primavera, bem como detalhes com integração de design refletor e uma palmilha com gradiente.