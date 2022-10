A silhueta única e os blocos de cor arrojados fazem com que as Air Jordan 12 se destaquem entre os modelos de assinatura do MJ. Mas o design é mais do que apenas estética: os materiais premium e o resguardo alto fazem deste modelo uma das criações mais resistentes de Tinker Hatfield. Esta paleta de cores inclui uma parte superior fabricada com pele genuína em azul índigo tingido, para além de ilhós metálicos com acabamento mate. O lançamento presta homenagem ao design clássico, com uma embalagem retro.