O legado impactante das Air Jordan 11 inclui avanços pioneiros tanto ao nível do desempenho como do estilo. Algumas das variações da silhueta são mais famosas do que outras, mas já estava na altura das Low I.E. serem o centro das atenções. O design subestimado foi a primeira versão de perfil baixo das AJ11 a estrear-se no mercado e adapta detalhes de assinatura para criar um look versátil com respirabilidade e conforto no antepé. Esta edição apresenta uma paleta de cores original que as Air Jordan 3 celebrizaram, com uma base em preto complementada por detalhes em cinzento Cement e apontamentos de branco e vermelho Fire.