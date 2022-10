Em 1995, o Michael Jordan entrou em campo para disputar os playoffs com as agora emblemáticas Air Jordan XI. A silhueta nunca antes vista resplandeceu com pele patenteada sobre uma sola translúcida e apresentava o número 45 do MJ no calcanhar. Mais de duas décadas após a sua estreia inesperada, as The Grail estão de volta como uma recriação exata do primeiro par utilizado pelo próprio Michael.