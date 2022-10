A marca Jordan celebra o 30.º aniversário das Air Jordan, retirando inspiração do fim de semana All-Star deste ano e da famosa cidade anfitriã e local de nascimento de Michael Jordan para produzir uma clássica cor Air Jordan X. As Air Jordan X foram criadas pela iniciativa de renovação da marca Jordan, um novo processo de fabrico utilizado para produzir sapatilhas retro que estão mais próximas das suas originais em termos de qualidade, aparência e sensação. As Air Jordan 10 Retro estiveram entre as primeiras sapatilhas retro a ser renovadas, prestando homenagem à selva de cimento e ao seu histórico impacto no legado duradouro da marca Jordan. Jordan provou que era ainda uma força temível nos campos ao conseguir 55 pontos contra a equipa de Nova Iorque, não deixando sombra de dúvida de que estava mesmo de volta. As "Double Nickel" eram, originalmente, um modelo exclusivo para jogadores utilizado por MJ em alguns jogos após ter regressado da reforma em 1995, enquanto vestia a camisola com o número 45.