Em 1985, as Air Jordan I foram construídas a partir dos melhores e mais inovadores materiais do momento. Este ícone ficou para sempre na história do calçado, mesmo com a evolução da linha Air Jordan, baseada nas suas antecessoras. Agora, mais de três décadas depois, as Air Jordan I foram concebidas segundo os padrões de hoje, com uma construção integral em Nike Flyknit e amortecimento Nike Air clássico. Em tributo ao legado das Air Jordan I, o design do novo look apresenta um Swoosh e língua em pele de alta qualidade, juntamente com a marca Nike Air na língua e na palmilha.