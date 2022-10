159,99 €

Este estilo marca o regresso de uma célebre paleta de cores retro que originalmente foi lançada apenas no Japão a 1 de janeiro de 2001, numa série limitada a 2001 pares. Embora uma versão da edição limitada com uma embalagem especial esteja agora a ser lançada apenas no Japão, está previsto um lançamento ao público em todo o mundo, com os mesmos tons de Cinzento Neutral e Prateado Metalizado. Outras adições incluem a marca CO.JP na palmilha, bem como uma etiqueta no interior da língua que remetem para as origens do estilo da década de 2000.

SKU: DC1788-029