150,00 €

A marca Jordan está a celebrar o lançamento do filme "Homem-Aranha: No Universo Aranha" com uma edição especial das Air Jordan 1 Retro High OG "Origin Story". Com um design idêntico ao das sapatilhas utilizadas por Miles Morales no filme, estas AJ1 dão um toque moderno a uma paleta de cores clássica. Em semelhança à personagem de Morales, as AJ1 são conhecidas por desafiarem as regras. Tal como a máscara, as AJ1 podem ser utilizadas por qualquer um, concedendo poderes heroicos a quem as utilizar.

