159,99 €

São raras as sapatilhas que seguem a "regra de três". Por vezes, ter três mentes é melhor do que ter só uma. No caso das Fragment Design da marca Jordan, de Travis Scott e de Hiroshi Fujiwara, surgiram da colaboração entre três gênios para o desenvolvimento de um modelo Air Jordan bastante especial, as adoradas Air Jordan 1, cuja conceção exigiu que tanto o rapper de Houston como o designer japonês explorassem ligações antigas da marca Jordan.

A paleta de cores das Air Jordan 1 Low está disponível em esquemas de blocos de cor familiares, mas com toques especiais que apenas Scott e Fujiwara poderiam ter criado. Por cima de uma sola intermédia desgastada com atacadores Sail a condizer, o tom moderno de azul Military realça o calcanhar, a boca e a palmilha, dando um novo sabor a uma versão clássica. Não, não estás a ver mal: o Swoosh Sail está mesmo ao contrário. É o novo toque de assinatura que Scott utiliza nos designs das Air Jordan 1.

Se alguém na rua não conseguir tirar os olhos destas sapatilhas criadas em colaboração, saberá quem são os responsáveis: os logótipos Cactus Jack e Fragment Design surgem em relevo nos calcanhares esquerdo e direito, respetivamente, deixando as suas marcas modernas nesta silhueta com provas dadas.

SKU: DM7866-140