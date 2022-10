189,99 €

Originalmente reveladas durante um intervalo no maior palco do futebol americano, estas AJ1 exclusivas utilizam uma combinação eclética de cores, texturas e grafismos para reinventar a silhueta clássica à imagem do artista colombiano J. Balvin.



As sobreposições ásperas contrariam as linhas de design tipicamente bem definidas, enquanto uma vasta gama de tonalidades néon confere uma explosão agressiva de energia ao look. Os grafismos personalizáveis (incluindo o grafismo sorridente de assinatura de Balvin) adicionam um toque distinto à língua, com elementos visuais semelhantes a adornar a palmilha e o calcanhar das sapatilhas. Aperta os atacadores e caminha ao teu ritmo com este colorido e tão aguardado modelo de coleção.