189,99 €

A carreira do MJ está repleta de atuações lendárias, mas a sua primeira conquista aconteceu no escalão universitário, a 29 de março de 1982. As Air Jordan 1 High '85, na sua forma e no seu perfil originais com pele premium, são agora lançadas na paleta de cores "College Navy" para celebrar o jogo do campeonato universitário que o MJ jogou naquele dia. Comemora o 40.º aniversário do momento em que o MJ venceu o título contra os Bulldogs com este ícone original.

SKU: BQ4422-400