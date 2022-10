160,00 €

Capta um momento na história com estas novas Air Jordan I. Quando as AJ I fizeram a sua estreia em 1985, os designers da Nike desafiaram a tradição com umas sapatilhas multicoloridas que se destacariam em campo entre as tradicionais sapatilhas de basquetebol totalmente em Branco. Décadas mais tarde, as AJ I redefiniram a tradição através das jogadas lendárias do MJ e de paletas de cores revolucionárias. Esta versão das AJ I dá continuidade a essa atitude inovadora com novos blocos de cor em Preto e Laranja. A pele premium enrugada com uma sola intermédia em Creme confere a estas AJ I uma textura e um look vintage, enquanto a parte superior totalmente em pele patenteada oferece um brilho criado para durar. São um marco na história e apresentam um look desgastado, mas nunca antes visto.