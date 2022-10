Vinte anos após o seu lançamento, as pioneiras Air Humara regressam. Foram as primeiras a colocar tecido à volta da sola intermédia e foram uma afirmação nos caminhos arborizados. Atualmente, esta edição em Preto, Amarelo e Cinzento reflete as cores do asfalto, as linhas das faixas de rodagem e as calçadas de cimento. A unidade Nike Zoom Air no antepé e a clássica unidade Air no calcanhar aliviam a passada, enquanto a biqueira em borracha resiste a abrasões. Uma atualização das sapatilhas de trail puramente robustas para um estilo digno das ruas, as novas Air Humara estão prontas para tudo.