Umas sapatilhas já conhecidas, as Air Huarache continuam a desafiar os limites mais de duas décadas depois. Esta mais recente versão mantém o estilo original que as tornou tão emblemáticas, mas agora com uma paleta de cores clássica em Branco, Roxo e Preto. As sobreposições em pele combinam-se com um revestimento interior em neopreno elástico que envolve o teu pé. O famoso reforço no calcanhar garante um ajuste firme e garante a célebre sensação das Huarache. Originalmente desenvolvidas para corredores, o design apelativo faz agora claramente parte da cultura urbana onde todos o podem ver.