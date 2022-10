A coleção de calçado Nike x Carhartt WIP combina silhuetas de sapatilhas emblemáticas com materiais clássicos de vestuário de trabalho. Esta primeira colaboração apresenta uma robustez preparada para utilização urbana em ícones intemporais da Nike com uma sensação extramente cuidada.

Fundada em 1989, a Carhartt WIP combina o lema original da Carhartt de criar peças com bom fabrico a partir de elementos resistentes com uma abordagem arrojada ao estilo contemporâneo. Assim, consegue-se atrair um novo público que aprecia o facto de não ter de escolher entre produtos com bom design ou com bom fabrico.

Nas Nike x Carhartt WIP Air Force 1 Utility Low, a parte superior não rasgável com um efeito camuflado de tigre com a assinatura da Carhartt WIP garante uma proteção exterior resistente, enquanto o forro interior em lã garante aquecimento. Oferecendo fixação adicional através de uma tira de nylon balístico com fivela magnética, as Nike x Carhartt WIP Air Force 1 Utility Low foram criadas para as ruas.