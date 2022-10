Pode estar frio no exterior, mas estas Air Force 1 fabricadas com, pelo menos, 20% de material reciclado, oferecem um estilo escaldante. Este essencial do guarda-roupa apresenta uma abordagem preparada para o inverno daquilo que melhor conheces, com detalhes acolchoados e um forro tipo lã cardada extremamente suave e concebido para te ajudar a manter o conforto.

SKU: DC8744-300