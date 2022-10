Quase dois anos após a sua estreia arrepiante em 2018, as Air Force 1 Skeleton ressuscitam mesmo a tempo do Dia das Bruxas. O estilo assustador e clássico de culto regressa numa forma familiar, mas desta vez com um design em tons de laranja estrela-do-mar e preto, inspirados na época das colheitas. Os grafismos de esqueletos continuam a cobrir a maioria da parte superior, com imagens que se estendem até à palmilha. Remetendo para a cabeça de abóbora iluminada, o material que brilha no escuro integrado na sola intermédia e na sola exterior confere a este design uma aura adicional de luminância. Adiciona um calçado assustador à tua coleção de outono antes que este estilo misterioso volte a desaparecer.