Desde a sua criação em 1982, as Air Force 1 têm dado a conhecer uma grande variedade de materiais e cores. Esta edição selvagem desafia esses limites ao cobrir a silhueta com uma textura inspirada em répteis e tonalidades arrojadas e contrastantes. A base em preto dá lugar a sobreposições brilhantes em prateado, enquanto a imitação de pele de cobra no Swoosh combina com material com integração de design refletor para destacar a sensação robusta e de sangue frio do estilo.