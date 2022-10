AIR FORCE 1 PREMIUM

CLOT

200,00 €

Há 36 anos, as Air Force 1 foram as primeiras sapatilhas de basquetebol a incluir amortecimento Nike Air, transformando a forma de jogar para profissionais e novatos. Em 2009, muito tempo depois de se converterem no ícone de streetwear que conhecemos atualmente, a Nike juntou-se à CLOT, uma marca de Hong Kong, para criar uma edição lendária das sapatilhas. O padrão na parte superior em seda decorada simbolizava a tradição chinesa de sorte e prosperidade, enquanto a tonalidade Vermelha integral do modelo destacava-se na multidão. As Air Force 1 Premium "CLOT" são uma reencarnação da colaboração original, agora em Branco.