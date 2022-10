119,99 €

A cultura de sapatilhas nova-iorquina celebra frequentemente estilos clássicos de novas formas e estas Air Force 1 "NYC" são prova disso. Com uma parte superior clássica em branco triplo, os Swoosh tipo joia e a forma original, esta edição especial das Air Force 1 Mid Jewel "NYC" celebra a cidade, a sua rica herança desportiva e todos os amantes de sapatilhas nova-iorquinos. Antes de as usares na cidade, consulta a sola exterior em borracha de goma para obteres direções. Com estas sapatilhas, nunca mais te vais perder.

SKU: DH5622-100