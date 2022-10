118,97 €

As primeiras sapatilhas de basquetebol com tecnologia Air tornaram-se uma força que transcendeu a sua presença em campo. Revelando-se umas sapatilhas de performance pioneiras aquando do seu lançamento, as Air Force 1 arrebataram com igual rapidez um lugar inabalável na cultura das sapatilhas. Até aos dias de hoje, o clássico perdura como a derradeira tela da expressão urbana e um ícone caraterizador da Cidade de Nova Iorque e mais além.

A edição The Ten: Nike Air Force 1 eleva este ícone a um nível completamente novo com uma abordagem verdadeiramente minimalista que mantém a inegável sensação do clássico.