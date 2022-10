199,99 €

Com uma vasta gama de ferramentas criativas na ponta dos dedos, o artista visionário G-Dragon está determinado a criar a sua própria utopia. Apesar de esta estar limitada devido a forças ocultas, acredita que um dia o seu sonho se tornará realidade. À medida que continua a criar, a sua esperança intensifica-se e partilha agora essa mesma esperança sob uma camada de tinta branca na próxima versão das AF1 Low x Peaceminusone.



A tinta branca na parte superior das sapatilhas vai-se desgastando ao longo do tempo para revelar um design G-Dragon de estilo livre, que representa a sua fé na criação. Com o logótipo da sua marca de moda Peaceminusone na língua, estas AF1 também apresentam riscas pintadas na sola intermédia, atacadores extremamente grossos e um estampado gráfico especial na palmilha.