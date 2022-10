399,99 €

Este lançamento alia a marca de um colaborador regular, Matthew M. Williams, à silhueta clássica das Air Force 1 para criar uma abordagem discreta e aperfeiçoada do design lendário. O look combina toques minimalistas com tons elegantes de branco para oferecer uma modernização premium do ícone, com um fecho de fivela em alumínio anodizado à frente e um Nike Swoosh bordado atrás.