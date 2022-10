Desde o seu lançamento em 1982, as Air Force 1 sempre acompanharam as tendências culturais em constante mudança. No entanto, a longevidade do design vai muito além da estética pura. O fabrico de classe mundial desempenha igualmente um papel fundamental na sua tenacidade. Estas AF1 de edição especial celebram essa merecida reputação ao aperfeiçoar a silhueta até aos mais ínfimos detalhes. A pele polida, a camurça cardada e as costuras expostas na parte superior focam-se em cada detalhe, com a textura dimensional na presilha no calcanhar a garantir um toque de requinte.