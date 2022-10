AIR FORCE 1 CR7

GOLDEN PATCHWORK

100,00 €

Em criança, Cristiano Ronaldo limitava-se a apenas dois pares de sapatilhas: um para os jogos e outro para a escola. Enquanto as sapatilhas para a escola estavam em bom estado, as sapatilhas para os jogos acabavam sempre cheias de buracos graças ao tempo infindável que Cristiano passava em campo. De cada vez que descobria um novo buraco nas sapatilhas, a sua mãe remendava-o prontamente, para que pudesse continuar a aperfeiçoar as suas capacidades. Inspiradas no atleta mais celebrado do futebol, as icónicas Air Force 1 foram adornadas com um luxuoso trabalho de retalho em Dourado para honrar as origens humildes do Cristiano Ronaldo. As Air Force 1 mantêm o seu look clássico em Branco, mas recebem novas caraterísticas em Dourado que fazem alusão ao legado da superestrela. A assinatura em Dourado no interior ajuda a elevar estas já lendárias sapatilhas a um estatuto de classe mundial.