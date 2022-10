110,00 €

Desde o seu lançamento em 1982, as Nike Air Force 1 ultrapassaram os limites do campo para a rua e, pelo caminho, deixaram de ser uma tendência e passaram a ser um essencial de moda urbana a nível mundial. Um ícone que evolui com a cultura que as celebra, as Air Force 1 passaram por alterações de cor, material e forma, sempre sem sacrificar o seu ADN distinto.

A mais recente versão, as Nike Air Force 1 x Colin Kaepernick, é inspirada na voz do atleta e na história da sua camisola de edição especial "True to 7". A luxuosa parte superior em pele preta é acentuada por um Swoosh com integração de design refletor e outras caraterísticas especiais em preto e branco. As sapatilhas incorporam também uma série de grafismos, incluindo um retrato do Kaepernick bordado na presilha do calcanhar, o seu logótipo pessoal na língua, uma palmilha com padrão e uma etiqueta suspensa com o número sete.