Em fevereiro, alguns dos maiores nomes e estrelas do basquetebol vão reunir-se em Chicago. A cidade é o cenário perfeito para uma reunião da elite da modalidade por várias razões. O ambiente da Cidade Ventosa é ideal para atividades relacionadas com o basquetebol a todos os níveis, com tricampeonatos e programas de elite para jovens que o comprovam. Estas AF-1 prestam homenagem à cultura distinta e diversificada de Chicago ao conjugarem 10 padrões diferentes para criar um estilo verdadeiramente único. O tom de preto neutro combina-se com vários tons terra para criar um look inspirado no padrão camuflado que é tudo menos discreto.