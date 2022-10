160,00 €

O estilo e a estética criativa de Travis Scott remontam à sua vida em Houston. Com as AF-1 Travis Scott, presta homenagem à comunidade que o ajudou a cultivar a sua tenacidade e à criatividade inspirada nas suas viagens ao Astroworld.

As sapatilhas incluem uma combinação de elementos que refletem aspetos relacionados com a sua infância, como a durabilidade do vestuário de trabalho tradicional, os tons naturais associados ao exterior e as energias surreais do Astroworld.

Travis partilha as suas experiências com as crianças de Houston garantindo-lhes ferramentas para conquistarem a sua própria tenacidade e inspiração para criarem e imaginarem novas possibilidades para elas próprias.