Compreendemos que todas as pessoas precisam de saber que pertencem a uma equipa. Mesmo quando estamos por nossa conta, estamos juntos, uma comunidade a trabalhar em conjunto rumo a um futuro no qual todos acreditemos. A coleção BeTrue 2020 capta esta visão, exibindo ícones do passado e do presente da Nike. Juntos, estes elementos pintam uma imagem de uma comunidade que reconhece a sua força interior, ao mesmo tempo que permanece unida para criar um futuro onde todos possamos ser autênticos (BeTrue).

Um aspeto específico destas AF1 especiais é o acabamento rugoso sobre uma parte superior em pele em branco triplo com detalhes de perfurações e recortes personalizados e uma sobreposição com um Swoosh iridescente com acabamento rosa. Para celebrar o símbolo da bandeira tradicional e criar espaço para todas as expressões de orgulho, as AF1 incluem uma marca no calcanhar com dez cores que representam diferentes vozes.