O fundador da Alyx, Matthew M. Williams, está a trazer as suas linhas de design revolucionárias para as clássicas Air Force 1. Logo que as calças, a fivela Alyx, a componente metálica de assinatura da marca, prende-te imediatamente a uma sensação de estética elevada. Para a mais recente colaboração das Air Force 1 com a Alyx, a fivela e a tira em vermelho Heritage destacam-se com um Swoosh vermelho sob uma versão totalmente preta, criando uma sensação de luxo digna de uma estrela do rock. Oferecendo um novo nível de elegância e ambição às Air Force 1, esta colaboração com a Alyx conta com pele polida premium, atacadores encerados e um posicionamento da marca 1017 Alyx estampado a dourado na proteção do calcanhar.

SKU: CQ4018-004