190,00 €

Nike Flyleather. Fabricada com um mínimo de 50% de fibra de pele.

Com base numa parceria que começou em 2017, a A-COLD-WALL* e a Nike estão de regresso com o lançamento de umas Air Force 1. Liderada por Samuel Ross, A-COLD-WALL* é uma representação cuidadosa da cultura urbana britânica. As novas Air Force 1 by A-COLD-WALL* remetem para o seu design original das Air Force 1 High de 2017 e contam com uma construção em Flyleather fabricada com um mínimo de 50% de fibra de pele. A Flyleather apresenta um look e uma sensação de pele natural, mas é fabricada através da reutilização de fibras de pele que, de outra forma, estariam destinadas a aterros sanitários.

A FlyLeather das Air Force 1 da A-COLD-WALL* apresenta-se numa paleta de cores à base de Preto com a marca ACW* na parte lateral da biqueira e na língua.