Dois ícones de bolsos distintos do mundo juntam-se. Em colaboração com a marca de calças de ganga 3X1 de Nova Iorque, estas Air Force 1 de edição especial foram modernizadas com ganga premium com ourela e prestam homenagem a duas marcas que amam a sua arte. Mais de 1500 versões das Air Force 1 foram lançadas desde 1982 e, pela primeira vez, a ganga é incluída no forro interior da silhueta clássica.