As Air Force 1 transportaram a Nike Air para o campo de madeira em 1982. O design de Bruce Kilgore iria viver dentro de campo durante décadas até crescer além do jogo e transformar-se num verdadeiro ícone cultural. Para celebrar o seu estatuto dentro e fora das quatro linhas, as Air Force 1 Low chegam agora com um acabamento ousado com o logótipo Nike Air estampado em toda superfície.