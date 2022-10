129,99 €

Não podes parar de envelhecer, mas as Air Force 1 "Fresh" aproximam-se muito disso. A pele macia e texturizada ajuda a ocultar vincos e é fácil de limpar. Trocámos as etiquetas entrançadas pelo posicionamento da marca em relevo, enquanto a palmilha perfurada mantém-nas arejadas e respiráveis. Um conjunto adicional de atacadores permite-te passar da ida ao café para o jogo no parque sem que tenhas de pensar duas vezes. Não há nenhuma razão para não usares este look em preto todos os dias, de manhã à noite.

SKU: DM0211-001