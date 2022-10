A enriquecer o legado do movimento natural desde meados dos anos 90, as Nike Air Footscape Woven Chukka contam com costuras grossas numa parte superior em tecido entrançado com detalhes em pele de alta qualidade. Os atacadores assimétricos conferem um toque visual a uma silhueta soberbamente confortável. O aclamado design fica completo com uma sola Footscape atualizada na parte inferior, que proporciona movimento natural. A paleta de cores mais recente em tons de terra realça o mote original de movimento natural das sapatilhas.