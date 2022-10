Quando foram lançadas em 1996, as Nike Footscape tinham sido produzidas a partir de moldes de centenas de atletas para criar um ajuste revolucionário que acompanhava os contornos naturais do pé. Agora, as Air Footscape Mid Utility DM procuram conquistar um terreno mais desafiante. A silhueta de cano médio que proporciona maior cobertura e o sistema de atacadores rápido aliam-se à sola exterior exclusiva com ranhuras flexíveis para oferecer conforto em cada passada.