Quando as Foamposite foram lançados em meados dos anos 90, representavam a combinação perfeita de ciência e desempenho. A parte superior foi concebida com uma obsessão pela aerodinâmica e criada vertendo liquido sintético sobre um molde. O resultado permitiu que as lendas da NBA voassem pelo campo mais rápido do que nunca. A mais recente paleta de cores em Dourado Metalizado, Preto e Branco tem um look tão fresco como há 20 anos, chamando a si todas as atenções e deixando os adversários para trás.