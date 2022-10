Inicialmente lançadas em 1997, as Air Foamposite Pro são há muito um modelo preferido dos colecionadores. Continuaram a ser lançados novos esquemas de cores no novo milénio, criando um inegável apreço pelas Foamposite com Swoosh. Agora, uma década depois, a referência Posite regressa num familiar esquema de cores a Preto e Branco, inicialmente introduzido em 2006.