Aquando do seu lançamento, em meados dos anos 90, as Foamposite transcenderam rapidamente os campos de basquetebol para se tornarem um ícone da moda urbana. A parte superior aerodinâmica surgia como uma tela capaz de oferecer inúmeras possibilidades, algo que esta silhueta não descurou. Esta mais recente versão leva as Air Foamposite Pro mais além com logótipos Swoosh amovíveis que te permitem personalizar o teu look.