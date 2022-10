180,00 €

Criadas em colaboração com o magnata da moda urbana Jerry Lorenzo e a sua marca Fear of God, as Nike Air Fear of God Raid combinam o estilo confiante da moda urbana de luxo com um design inspirado nas sapatilhas de basquetebol para exterior Air Raid originais de 1993. A parte superior em pele e tecido apresenta um look luxuoso e uma sensação macia e sumptuosa. A tecnologia Nike Air proporciona amortecimento reativo.