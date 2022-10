170,00 €

Em colaboração com Jerry Lorenzo da Fear of God, a nova silhueta apresenta uma unidade Air visível no calcanhar e uma parte superior em tecido totalmente não rasgável. Concebidas para oferecer um look e uma sensação descontraídos, as sapatilhas utilizam material leve, ao passo que a tira personalizável na parte central do pé proporciona fixação.